Hulpdiensten nog op zoek naar vermist kind (12) na aanvaring

De hulpdiensten zijn op zoek naar een vermist 12-jarig kind na de aanvaring tussen een snelboot en een watertaxi tussen Terschelling en Vlieland. Dat meldt een woordvoerder van het Kustwachtcentrum. Twee mensen moesten worden gereanimeerd. De eerste die moest worden gereanimeerd is naar het ziekenhuis op het vasteland gebracht. Hoe het met de tweede persoon is, kon de zegsman niet vertellen.

De aanvaring vond nabij het Schuitengat bij Terschelling plaats tussen de snelboot Tiger van rederij Doeksen en watertaxi Stormloper. De Stormloper, een kleine watertaxi, had zeven mensen aan boord. De watertaxi is gezonken. Vier mensen werden direct uit het water gehaald. Ook een andere persoon werd uit het water gehaald. Dit was het eerste slachtoffer dat moest worden gereanimeerd. Daarna was sprake van twee vermisten, van wie er een rond 08.30 uur werd gevonden, die eveneens moest worden gereanimeerd.

Of de opvarenden van de watertaxi een reddingsvest droegen, weet de woordvoerder niet. Een zoekslag bij het schip heeft nog niet geleid tot het vinden van het vermiste kind.

De Tiger, met 21 passagiers en zes bemanningsleden aan boord, maakte water, maar heeft inmiddels Harlingen veilig bereikt. Of er mensen aan boord van de Tiger gewond zijn geraakt, wist de woordvoerder van het Kustwachtcentrum niet. Volgens de veiligheidsregio worden deze mensen opgevangen in Harlingen.

Over de oorzaak van de aanvaring kan de Kustwacht ook niets zeggen. “Daar zal de politie onderzoek naar doen. Het weer en het zicht was wel redelijk goed daar.”