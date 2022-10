Kabinet kijkt of minimum leefbedrag schuldenaar nog voldoet

Het kabinet kijkt of het minimumbedrag waar mensen met veel schulden maandelijks sowieso recht op hebben om van te leven, door de hoge prijzen nog wel hoog genoeg is. Minister Carola Schouten (Armoedebeleid) zegt wel dat het eventueel verhogen van deze ‘beslagvrije voet’ een dilemma is.

“We kijken hier goed naar. Dit signaal is al eerder doorgekomen”, zegt de bewindsvrouw. Sociaal raadslieden slaan alarm over de gevolgen van de torenhoge prijzen voor mensen onder bewind. De beslagvrije voet is het bedrag waar schuldeisers niet bij kunnen, ook als er beslag wordt gelegd op het inkomen van een schuldenaar. Dit wordt automatisch berekend, op basis van onder meer de levenskosten van de persoon in de schulden.

Volgens Schouten is het al mogelijk om in individuele gevallen al te vragen of de beslagvrije voet kan worden aangepast. Toch kijkt het kabinet naar een algemene versoepeling van het bedrag. Er worden immers miljarden gestoken om ervoor te zorgen dat mensen er in hun koopkracht op vooruitgaan, maar schuldenaren worden hier maar beperkt door geholpen.

Zij hebben bijvoorbeeld niet direct iets aan de verhoging van het minimumloon en de uitkeringen: ook hun hogere inkomen gaat voor een flink deel naar de schuldeiser.

Het kabinet kijkt als optie naar ‘indexatie’, waardoor het bedrag meestijgt met de inflatie. Maar zo’n ingreep moet “in samenhang worden bezien”, om te voorkomen “dat je van de regen in de drup komt”.

“Je moet aan de andere kant ook afwegen of je een ander niet in de problemen brengt”, aldus Schouten. Bijvoorbeeld een ex-partner die alimentatie krijgt, heeft er volgens de bewindsvrouw weinig “boodschap aan als wordt gezegd: het is ge├»ndexeerd, je krijgt minder. Want die heeft ook rekeningen te betalen.”