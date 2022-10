Meerdere mensen met legionella-infectie in Houten

Meerdere mensen in Houten hebben de afgelopen maand een legionella-infectie opgelopen. GGD regio Utrecht doet onderzoek naar waar de besmettingen vandaan komen, meldt de gemeente Houten. Gemiddeld kwamen de afgelopen tijd twee legionellabesmettingen per week voor, terwijl het normaal gaat om twee tot drie gevallen per jaar per gemeente.

Het is nog niet duidelijk wat de bron is van de infecties. Een van de locaties die onderzocht wordt is de rioolwaterzuivering in Houten. Hier werden verhoogde concentraties van de legionellabacterie aangetroffen. Het waterschap heeft inmiddels maatregelen genomen. Zo dragen medewerkers nu een mondmasker dat tegen de risicovolle waterdruppels in de lucht moet beschermen. Ook is de locatie gesloten voor mensen die er niet hoeven te zijn.

“Daarnaast hebben we een bedrijf ingeschakeld dat verder onderzoekt welke maatregelen we moeten nemen”, zegt een woordvoerster van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. “Het is bij ons nog een groot vraagteken, het is ook nog onduidelijk of de verspreiding van legionella bij ons vandaan komt.” Het waterschap weet niet of er medewerkers van het bedrijf besmet zijn met legionella.

Legionella is een bacterie die in water kan zitten. Als mensen kleine druppels inademen die de bacterie bevatten, kunnen ze besmet raken. De meeste mensen worden er niet ziek van, sommigen krijgen griepklachten. Het kan voorkomen dat de bacterie longontsteking en hoge koorts veroorzaakt. Vooral ouderen en mensen met een slechte gezondheid hebben meer kans op een ernstige longontsteking. Ze kunnen hieraan overlijden.