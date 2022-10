Nog geen akkoord over asielwet, kabinet mist deadline

Er is nog geen akkoord over een wetsvoorstel voor de verdeling van asielzoekers over Nederland, zei staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) na de ministerraad. De coalitiepartijen zijn het nog niet met elkaar eens over de inhoud van het voorstel. De Tweede Kamer wilde dat er deze vrijdag een voorstel zou liggen.

De gesprekken lopen nog, zei de staatssecretaris. “Ik ga er zeker uitkomen, maar tot mijn grote spijt is er meer tijd nodig.” Hij wilde niet zeggen waar het op vastzit, maar hij wilde wel kwijt dat het overleg de goede kant opgaat. Volgens hem is 1 januari als datum van invoering van de nieuwe wet nog steeds mogelijk, maar dan heeft de Kamer wel minder tijd om het te behandelen.

De wet had eigenlijk drie weken geleden al klaar moeten zijn. “Ik baal er ontzettend van”, verklaarde de staatssecretaris. “Het is belangrijk dat er een wet is die op draagvlak kan rekenen in zowel het parlement, dus ook de coalitie, als in de samenleving.” Hij wilde geen nieuwe datum noemen wanneer de nieuwe wet klaar moet zijn. “Ik ga stug door.”

Van der Burg wil gemeenten kunnen dwingen asielzoekers op te nemen omdat er nu veel te weinig opvangplekken worden aangeboden. Die dwang ligt erg moeilijk bij de VVD, de partij van Van der Burg. In Den Haag wordt gesproken van de ‘wortel en de stok’: enerzijds worden gemeenten beloond als zij zelf voor opvang zorgen, anderzijds zullen er naar verwachting ook elementen van dwang in de wet zitten.