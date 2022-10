Samen voor Nederland: Icke tóch op Dam, ondanks verzoek gemeente

Samen voor Nederland, de organisator van een demonstratie op de Dam in Amsterdam op 6 november, zegt dat de Britse complotdenker David Icke daar gewoon zal spreken. De gemeente Amsterdam deed een zwaar beroep op de organisatie om de uitnodiging aan Icke in te trekken of in ieder geval uit te wijken naar een andere plek in de stad. Daar gaat de organisatie niet op in, zo staat in een persbericht.

Het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI) maakte dinsdag bekend de omstreden Brit te willen weren van de demonstratie. Volgens het CIDI is Icke een antisemiet en Holocaustontkenner. De gemeente meldde daarna dat de komst van Icke “zeer ongewenst” is, en dat de IND is gevraagd te onderzoeken of hem de toegang tot het land kan worden geweigerd.

Samen voor Nederland meldt dat uit een recent interview met Icke duidelijk zou worden dat hij de Holocaust niet ontkent, en dat zijn optreden als hoofdspreker daarom door kan gaan.

De Amsterdamse driehoek van burgemeester, politie en justitie vindt dat de waardigheid van het monument op de Dam in het geding is, mocht hij daar spreken. Dit vanwege de maatschappelijke onrust waartoe zijn eventuele komst zou leiden. Volgens de gemeente heeft Icke in het verleden antisemitische uitspraken gedaan die “onacceptabel en diep kwetsend” zijn.

De gemeente mag zich niet bemoeien met de inhoud van een demonstratie. Wel kan het OM optreden als Icke zich tijdens zijn toespraak schuldig maakt aan strafbare feiten. “Een eventuele toespraak zal door de officier van justitie nauwlettend worden gevolgd om te beoordelen of er strafbare uitingen worden gedaan.” De driehoek houdt ook de openbare orde rond de demonstratie in de gaten en zal, “indien mogelijk en nodig, deze verplaatsen of anderszins optreden”.

De IND heeft vooralsnog geen uitsluitsel gegeven over de mogelijkheid Icke te weigeren. In Nieuwsuur zei de IND deze week het verzoek van de gemeente “serieus” te nemen en de vraag te onderzoeken.

Icke is sinds de jaren 90 verspreider van een complottheorie die beweert dat de mensheid heimelijk geregeerd wordt door zogenoemde reptilians, een machtige groep buitenaardse reptielen die zich voordoen als mensen. Volgens critici zijn de reptielen een metafoor voor een (deels Joodse) elite die een almachtige geheime wereldregering vormen en in alle geledingen van de samenleving actief zijn. De reptielentheorie van Icke is de afgelopen tijd ook meermaals verkondigd door FVD-leider Thierry Baudet.