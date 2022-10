Snelboot na aanvaring Waddenzee nu bij scheepswerf in Harlingen

De snelboot die vrijdagochtend bij Terschelling betrokken was bij de aanvaring met een watertaxi is in Harlingen naar Damen Shipyards gebracht. Dat gebeurde op verzoek van de politie, meldt rederij Doeksen. Het schip Tiger ligt daar voor onderzoek en wordt daarvoor “drooggezet”, aldus Doeksen.

De snelboot raakte beschadigd door het ongeval in de Waddenzee en maakte water door een gat in de romp maar kon naar Harlingen varen voor nader onderzoek. De aanvaring gebeurde vrijdagochtend vroeg. In de watertaxi zaten acht mensen. Vier van hen zijn door hulpverleners uit het water gehaald. Twee mensen kwamen om het leven, hun lichamen zijn geborgen. Twee andere inzittenden, een volwassen man en een 12-jarig kind, worden nog vermist.

Aan boord van de snelboot waren 27 mensen, 21 passagiers en zes bemanningsleden. Niemand van hen raakte gewond.