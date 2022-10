Stadskantoor Venlo beschoten

Het stadskantoor in Venlo is de afgelopen tijd beschoten. Volgens de gemeente zijn er kogelgaten gevonden in ramen op de tweede en achtste verdieping. De gemeente heeft aangifte bij de politie gedaan. Woordvoerders van gemeente en politie zeiden dit na berichtgeving door Omroep Venlo vrijdag.

De kogelgaten op de tweede verdieping werden afgelopen maandag ontdekt, die op de achtste etage woensdag, zei een woordvoerster van de gemeente. Volgens de politie is er waarschijnlijk geschoten met een luchtbuks met gaspatronen. De politie doet verder onderzoek waarbij ook camerabeelden worden bekeken.

Over een mogelijk motief is nog niks bekend. Wel maakt de politie zich zorgen over het gebruik van luchtbuksen in Limburg. “In de buurlanden BelgiĆ« en Duitsland zijn deze wapens vrij verkrijgbaar, hier zijn ze verboden”, aldus de woordvoerder van de politie. “We hebben er hier vaker last van.”