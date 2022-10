Strafzaak voetballer Quincy Promes is op 3 maart

De strafzaak tegen voetballer Quincy Promes wordt op 3 maart inhoudelijk behandeld in de rechtbank Amsterdam. Daar zal de hele dag voor uitgetrokken worden. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de 30-jarige oud-Ajacied van poging tot moord of doodslag. Op een familiefeest in juli 2020 in Abcoude zou hij een neef met een mes in een knie hebben gestoken. Het slachtoffer liep daarbij ernstig letsel op.

Vrijdag was een zogeheten regiezitting in de rechtbank, waarin diverse onderzoekswensen werden besproken. De advocaat van Promes wil graag nog een aantal getuigen horen, dat zal de komende maanden gebeuren. “Er zijn veel tegenstrijdige verklaringen over wat daar gebeurd is. De rechtbank ziet het belang om deze getuigen te horen”, zei de voorzitter.

Promes was niet aanwezig in de rechtbank. “CliĆ«nt werkt in het buitenland”, zei zijn advocaat Robert Malewicz. Tijdens de inhoudelijke behandeling is Promes wel in de rechtbank, denkt Malewicz. Begin vorig jaar verhuisde Promes naar de Russische voetbalclub Spartak Moskou. Hij speelde op het moment van het incident voor Ajax.

In een civiele procedure heeft de rechter Promes afgelopen juni veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan zijn neef. De hoogte daarvan is echter nog niet bepaald.