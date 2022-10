Twee doden door aanvaring snelboot en watertaxi bij Terschelling

Door de aanvaring tussen een snelboot en watertaxi bij Terschelling zijn twee mensen omgekomen. Dat meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Friesland. Wie de omgekomen mensen zijn, kon hij nog niet vertellen. Op dit moment wordt ook nog een 12-jarig kind vermist.

Of het vermiste kind een jongen of meisje is, kan de woordvoerder niet zeggen. De twee omgekomen mensen waren de slachtoffers van wie eerder bekend werd gemaakt dat ze moesten worden gereanimeerd. Waardoor zij precies omkwamen, door verwondingen opgelopen bij de aanvaring of dat ze zijn verdronken, weet de woordvoerder ook nog niet.

In de inmiddels gezonken watertaxi zaten zeven mensen. Vier van hen konden direct uit het water worden gehaald, zei een woordvoerder van het Kustwachtcentrum eerder. Dit was het eerste slachtoffer dat moest worden gereanimeerd. Daarna was sprake van twee vermisten, van wie er een rond 08.30 uur werd gevonden, die eveneens tevergeefs werd gereanimeerd.

Aan boord van de snelboot van rederij Doeksen zaten 21 passagiers en zes bemanningsleden. Van hen raakte volgens de rederij niemand gewond. De aanvaring vond iets na 07.00 uur plaats.