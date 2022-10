Van Lienden in beroep tegen ontslag uit mondkapjesstichting

Sywert van Lienden en zakenpartner Bernd Damme gaan in beroep tegen een oordeel van de rechtbank in Amsterdam om hen te ontslaan als bestuurders van Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA). Dit heeft het duo vrijdag bekendgemaakt. Ze zeggen dat er “feitelijke en juridische gronden” zijn die ertoe leiden dat ze aan het gerechtshof gaan vragen het vonnis van de rechtbank te vernietigen.

Het Openbaar Ministerie vroeg eerder om hun ontslag omdat justitie denkt dat ze klanten vanuit de mondkapjesstichting, waarover ze beweerden er zonder winstoogmerk mee begonnen te zijn, doorgesluisd hebben naar een commerciële bv, die losstond van de stichting. Hiermee zijn miljoenen verdiend. De rechtbank ontsloeg de twee in juli en besloot ook dat ze vijf jaar geen bestuurder of commissaris van een stichting mogen worden.

Dat het duo in beroep gaat werd vrijdag duidelijk bij de rechtbank in Rotterdam, waar een andere zaak in de affaire dient. Van Lienden en Damme hebben namelijk hun verzekeraar HDI Global Specialty SE voor de rechter gesleept omdat deze weigert rechtsbijstand te verlenen.

HDI ziet naar eigen zeggen “geen enkele aanwijzing” dat een hoger beroep kans van slagen heeft en verwijst ook meermalen naar de rol van het duo in de mondkapjesaffaire. “Die opmerkingen die zijn gemaakt over dat ze geen winst zouden maken zijn misleidend”, aldus de advocaat van de verzekeraar tijdens de behandeling van het kort geding.

Het heeft ertoe geleid dat Van Lienden en Damme tot nu toe hun advocaten nog niet hebben kunnen betalen. Door justitie is eerder beslag gelegd op onder meer hun bankrekeningen en voertuigen. “We zijn privé van a tot z op slot gezet”, zegt Van Lienden hierover. “Ik heb moeite om in de dagelijkse behoeftes te voorzien, laat staan een verdediging op te tuigen voor alles dat gaat komen.” De advocaat van Van Lienden zegt dat de verzekeraar zich “tegen de verzekerden” heeft gekeerd.

Het kort geding tegen de verzekeraar en het hoger beroep bij het hof staan los van het strafrechtelijk onderzoek naar Van Lienden, Damme en de derde zakenpartner Camille van Gestel in de mondkapjesaffaire. Ze worden verdacht van onder meer witwassen.