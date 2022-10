Vluchtelingen kunnen hotel in Amsterdam weer in na brand

Zo’n honderd Oekra├»ense vluchtelingen die in de nacht van donderdag op vrijdag het Savoy Hotel in Amsterdam vanwege een brand moesten verlaten, zijn weer terug in het hotel. Een woordvoerder van de brandweer meldt dat de ontruiming een voorzorgsmaatregel was, en dat de brand in het naastgelegen appartementencomplex niet is overgeslagen naar het hotel.

“Al de hotelbewoners konden weer heelhuids terugkeren. We hebben alles op alles gezet om ervoor te zorgen dat de brand niet oversloeg, en dat is gelukt. Ook is er niemand gewond geraakt.” De vluchtelingen die in het hotel verblijven, werden tijdelijk opgevangen in een zorgcentrum aan de overkant van de straat. Ze krijgen nazorg van medewerkers van de gemeente.

De brand woedde op de bovenste etage van een appartementencomplex aan de Van Hilligaertstraat in de Amsterdamse wijk De Pijp. Na middernacht was de brand onder controle. Het appartement waar het vuur uitbrak, is volgens de brandweerwoordvoerder onbewoonbaar. Er is flinke schade aan het dak. Ook bewoners van ondergelegen appartementen kunnen voorlopig niet terugkeren en worden elders opgevangen. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand.