Vogelgriep op bedrijf Lunteren, 55.000 leghennen afgemaakt

Op een leghennenbedrijf in het Gelderse Lunteren is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 leghennen op de locatie worden afgemaakt om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vrijdag. Ook zes andere pluimveebedrijven die in een zone van een kilometer liggen worden uit voorzorg geruimd. Om hoeveel dieren het hier gaat, heeft het ministerie volgens een woordvoerder nog geen beeld van.

Binnen drie kilometer van het getroffen bedrijf bevinden zich 47 andere pluimveebedrijven. De komende veertien dagen wordt daar “intensief gemonitord” op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen.

Donderdag werd nog bekendgemaakt dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in de strijd tegen vogelgriep in een jaar tijd bijna 6 miljoen vogels heeft afgemaakt. Dat maakt het huidige vogelgriepjaar volgens de NVWA het dodelijkste sinds de epidemie van 2003, toen op 255 locaties ruim 30 miljoen dieren werden geruimd.

Tot donderdag stond het aantal op 5,5 miljoen, maar donderdag werd ook een nieuwe besmetting gemeld op een bedrijf in Heythuysen (Limburg). Daar is vogelgriep geconstateerd bij een bedrijf met 300.000 leghennen, volgens de NVWA de grootste besmetting tot nu toe.

Minister Piet Adema laat in een reactie weten “dit verschrikkelijk” te vinden. “Deze maatregelen hebben een enorme impact – in de eerste plaats natuurlijk voor de dieren, en zeker niet in de laatste plaats voor hun houders. De vogelgriepsituatie is onhoudbaar. Het onbevredigende maar eerlijke verhaal is dat er geen simpele oplossing bestaat.” Adema zegt dat de aanpak van vogelgriep zijn aandacht heeft. “Zo werk ik aan een intensiveringsplan, waaronder het versneld mogelijk maken van vaccinatie.”