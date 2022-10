VVD-prominent Schippers terug in politiek als senaatslijsttrekker

Oud-minister Edith Schippers keert terug naar de landelijke politiek. In een video op sociale media bevestigt de VVD dat de partijprominent is voorgedragen als lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen. Schippers staat momenteel aan het roer van speciaalchemiebedrijf DSM.

Veel liberalen zien in Schippers de ideale kandidaat om partijleider Mark Rutte op te volgen. In het filmpje zegt Schippers alvast dit niet te ambiĆ«ren, maar de deur hiervoor ook niet dicht te doen. “Ik sluit nooit iets uit, maar zoals gezegd: het is absoluut niet mijn ambitie”, zegt de voormalig minister van Volksgezondheid.

“Ik kan vanaf de zijlijn van alles vinden, maar het past beter bij mij om mee te doen”, motiveert Schippers haar keuze om de senaatslijst aan te voeren van de VVD. De 58-jarige Schippers is een vertrouweling van Rutte.

Ze blijft werkzaam bij DSM, zegt Schippers. Met zaken die direct aan dat bedrijf raken, zal ze zich in de Eerste Kamer niet bemoeien, maar ze zegt juist haar ervaringen te willen inzetten voor besluiten over het bedrijfsleven in het algemeen.

“Ik ben ontzettend blij dat Edith bereid is de Eerste Kamerfractie te gaan leiden”, zegt de nieuwe partijvoorzitter van de VVD, Eric Wetzels. “Het hoofdbestuur ondersteunt haar kandidatuur van harte. De ervaring van Edith in het bedrijfsleven en de politiek is van onschatbare waarde.”

De Eerste Kamerleden worden eind mei volgend jaar door de nieuwe Provinciale Staten gekozen. De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn in maart.