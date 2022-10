Yeşilgöz: needle spiking één keer aangetoond, komt zelden voor

Het is tot nu toe pas één keer aangetoond dat iemand in Nederland slachtoffer is geworden van ‘needle spiking’. Tientallen anderen vermoeden ook door een vreemde gedrogeerd te zijn met een naald, maar dit is niet bewezen, schrijft justitieminister Dilan Yeşilgöz aan de Tweede Kamer. Ze gaat ervan uit dat het fenomeen “beperkt en incidenteel” voorkomt in Nederland.

Er was begin dit jaar veel media-aandacht voor needle spiking, schrijft de minister. Ze heeft daarom op verzoek van VVD-Kamerlid Ingrid Michon laten uitzoeken hoe vaak het nu voorkomt in Nederland. De politie heeft in het systeem tientallen meldingen gevonden van mensen die onwel geworden zijn in de kroeg of de club, in combinatie met een verdachte plek op hun lichaam of een stekende pijn. Probleem is dat er meestal geen goed onderzoek is gedaan of ze drugs in hun lichaam hadden.

De minister heeft ook nog een paar keer aan het Nationale Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) gevraagd of daar voorbeelden bekend zijn van needle spiking. Daar zijn acht meldingen bekend, al zijn die vooralsnog niet aangetoond. Het NVIC raadt zorgmedewerkers wel aan om bij dit soort gevallen een onderzoek te laten doen, maar erkent ook dat daar vaak weinig van terechtkomt. Om mensen de juiste zorg te verlenen is dat namelijk niet noodzakelijk. De klachten die mensen ervaren, kunnen bovendien ook andere oorzaken hebben, zoals een hoge bloeddruk.

Het enige geval van needle spiking dat wel is aangetoond, was in juni van dit jaar op een festival in Den Haag. Een 31-jarige Georgiër zonder vaste woon- of verblijfplaats stak daar een vrouw met een injectienaald waarop cocaïne en heroïne werd aangetroffen. Hij is veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf.

Yeşilgöz zei eerder dit jaar nog dat ze vindt dat er beter zicht nodig was op needle spiking. Nu schrijft ze dat ze met de politie en het NVIC het fenomeen in de gaten houdt, maar geen reden ziet om extra maatregelen te treffen.