Zoektocht gaande naar vermisten na aanvaring bij Terschelling

De hulpdiensten zijn op zoek naar vermiste mensen na de aanvaring tussen een snelboot en een watertaxi tussen Terschelling en Vlieland. Dat meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Friesland. Hoeveel mensen precies worden vermist, kon de zegsman niet vertellen. De KNRM heeft volgens de woordvoerder ook mensen opgepikt “vanaf de incidentlocatie”.

Volgens Omroep Friesland zouden nog twee mensen zijn vermist, onder wie een kind. Een persoon zou buiten kennis zijn overgedragen aan de hulpdiensten.

De woordvoerder van de Veiligheidsregio zegt dat de aanvaring plaatsvond tussen de snelboot Tiger van rederij Doeksen, waar vrijdagochtend vroeg niemand direct de pers te woord kon staan, en watertaxi Stormloper. De Tiger, met 21 passagiers en zes bemanningsleden aan boord, zou lekgeslagen zijn. “Ik heb ook gehoord dat de Tiger water maakt”, aldus de woordvoerder. De snelboot kan volgens hem nog wel op eigen kracht naar Harlingen varen. De Stormloper was volgens de woordvoerder zinkende. Berichten dat die inmiddels zou zijn gezonken, kon de zegsman niet bevestigen.

Een woordvoerder van de KNRM sprak eerder over “zeven betrokken personen”, die op de watertaxi zaten. Of de mensen die de KNRM heeft opgepikt op deze boot zaten of in het water lagen, kon de woordvoerder niet vertellen. Wel kon hij bevestigen dat deze opgepikte mensen opvarenden waren van de Stormloper.

Waardoor de snelboot en watertaxi op elkaar konden botsen, is nog onduidelijk.