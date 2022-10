Zorg- en leerlingenvervoer dreigt met actie: 12,5 procent erbij

Enkele tientallen werknemers uit het zorg- en leerlingenvervoer hebben vrijdag in Ede gedemonstreerd en een petitie aan hun werkgever KNV aangeboden om een betere cao te krijgen. Ze zijn volgens vakbond CNV niet tevreden over het bod van 8 procent loonsverhoging in 2023 en 4 procent in 2024, maar willen 12,5 procent meteen volgend jaar.

Volgens CNV wordt er nu gewacht op een reactie tot het eind van de maand. Komt die niet of is die niet naar de zin van de eisers, dan zullen volgens de bond actievergaderingen worden gepland. De demonstratie werd ook gesteund door de FNV. De bonden willen ook 100 procent doorbetaling bij ziekte vanaf de eerste dag.

Er zijn diverse problemen in het leerlingen- en zorgvervoer en volgens een zegsman van de bond kapten er dit jaar al zo ’n 650 werknemers mee. Daar komt volgens hem bij dat de voorwaarden al langere tijd achterlopen bij de rest van de vervoerssector.

In het zorg- en leerlingenvervoer werken circa 22.000 mensen, voornamelijk met een parttimecontract van gemiddeld twintig uur per week. De huidige cao loopt af op 31 december.

Afgelopen weken was het leerlingenvervoer veelvuldig in het nieuws, omdat leerlingen uit het speciaal onderwijs en hun ouders aan de bel trokken over de problemen die spelen. Kinderen soms zo jong als 4 jaar zitten dagelijks drie uur in een taxi naar en van school, zo schetste directeur van Ouders & Onderwijs Lobke Vlaming. Kinderen met bijvoorbeeld autisme of een fysieke beperking missen schooluren en lopen psychische schade op, zo stelde het Leerlingenbelang-VSO.

Oorzaak van het vastlopende leerlingenvervoer is onder meer personeelstekort. De Tweede Kamer debatteerde deze week over de problemen.