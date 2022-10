Directeur rederij Doeksen: zwartste dag uit onze historie

Directeur Dirk Spoor van rederij Doeksen zegt dat hij en zijn medewerkers “geschrokken en aangeslagen” zijn door de aanvaring tussen een snelboot van de rederij en een watertaxi van vrijdag. Door het ongeluk kwamen twee mensen om het leven. Naar een twaalfjarig kind en een volwassen man wordt nog gezocht.

“Wij verzorgen deze veerdienst al sinds 1923, maar zoiets hebben we nog nooit meegemaakt. Het is de zwartste dag uit onze historie”, zegt Spoor tegen het ANP. “Het is een enorme schok voor ons allemaal, voor ons hele bedrijf. We leven erg mee met de slachtoffers en hun nabestaanden.”

De directeur wil nog niet veel kwijt over de toedracht van het ongeval. “De autoriteiten doen op alle mogelijk manieren onderzoek. Het is goed dat dat gebeurt. We willen en kunnen niet vooruitlopen op losse onderdelen daarvan.” Zaterdagochtend werd bekend dat de kapiteins van de twee schepen en de stuurman van de snelboot vrijdag na verhoor zijn heengezonden door de politie. Spoor laat weten dat de snelboot Tiger van zijn rederij nog wordt onderzocht.

Spoor was eerder op zaterdag aanwezig op de bijeenkomst op het gemeentehuis van Terschelling waar tientallen mensen bijeenkwamen om te praten over het ongeluk. Hij spreekt van een waardevolle bijeenkomst. “We konden ons medeleven betuigen, en delen in het verdriet.”