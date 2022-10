Kapiteins schepen bootongeluk Terschelling na verhoor vrijgelaten

De kapiteins van de twee schepen van het bootongeluk bij Terschelling zijn vrijdag na verhoor heengezonden door de politie, meldt de Landelijke Eenheid. Ook de stuurman van de snelboot is verhoord en vrijgelaten. Niemand heeft vastgezeten, aldus de politie.

De drie zijn nog wel verdachten in het onderzoek naar het ongeluk, waarbij een snelboot en een watertaxi vrijdag vroeg in de ochtend op elkaar botsten. De aanvaring vond nabij het Schuitengat bij Terschelling plaats tussen de snelboot Tiger van rederij Doeksen en watertaxi Stormloper. De Stormloper, een kleine watertaxi, had zeven mensen aan boord. De watertaxi is gezonken. De Tiger, met 21 passagiers en zes bemanningsleden aan boord, maakte water, maar kon Harlingen veilig bereiken.

Bij het ongeluk kwamen twee mensen om het leven. Naar twee andere personen, een 12-jarig kind en een volwassen man, wordt nog gezocht.

Het onderzoek naar het ongeluk “is in volle gang”, aldus de Landelijke Eenheid van de politie. Een boot van het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) is onderweg om te zoeken naar de vermisten. Als het nodig is, worden er nog helikopters ingezet, zegt de woordvoerder van de politie.

“We vragen de beroeps- en pleziervaart goed uit te kijken naar de vermisten. Door de stroming, het getij en de wind is er geen afgebakend zoekgebied dus we hopen, met name voor de achterblijvers, dat de vermisten snel gevonden worden”, aldus de zegsman.

Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets te zeggen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) doet momenteel onderzoek. “We zijn nu ter plaatse om informatie te verzamelen en dan beoordelen we later waar we onderzoek naar gaan doen”, legde een zegsvrouw uit.