Marijnissen (SP) ziet niets in aansluiting bij PvdA en GroenLinks

SP-leider Lilian Marijnissen wil zich niet aansluiten bij PvdA en GroenLinks, die vergaand willen gaan samenwerken. Er zijn volgens haar grote ideologische verschillen tussen de socialisten en GroenLinks en PvdA. Daarnaast is Marijnissen ervan overtuigd dat de tijd voor de SP nu aanbreekt, zei ze op een ledenbijeenkomst om het 50-jarig bestaan van de partij te vieren.

“Onze leden zijn er niet enthousiast over”, zei Marijnissen over vergaande samenwerking met GroenLinks en PvdA. “De SP is een andere partij.” De fractie werkt volgens haar vaak en goed samen met de PvdA en GroenLinks, maar ook met andere fracties zoals de Partij voor de Dieren, eenpitter Pieter Omtzigt en de ChristenUnie.

Marijnissen is ervan overtuigd dat nu de tijd gaat komen voor veranderingen en dat de SP daarvan gaat profiteren. “Onze tijd komt eraan.” Volgens de SP-leider is het neoliberalisme – waar de partij altijd fel tegen heeft geageerd – “aan het wankelen. Het is goed als wij dat een laatste zetje geven.”

Dit zal de SP geen windeieren leggen, meent Marijnissen. “Wij hebben al alternatieven klaarliggen en hebben die voor een groot deel uitgewerkt.” De socialisten willen toe “naar een economie die voor iedereen werkt in plaats van dat de economie, zoals nu, vooral werkt voor de mensen die het toch al goed hebben.”

De partij heeft haar beginselprogramma geactualiseerd en het concept is vanaf zaterdag aan de leden voorgelegd. Het nieuwe beginselprogramma wordt op het SP-congres in juni 2023 vastgesteld. Een van de veranderingen in het beginselprogramma is meer democratische zeggenschap voor Nederlanders in de economie, zoals de energiemarkt.

Recent is de SP een volkspetitie gestart om steun te vergaren voor nationalisatie van de energiemarkt. “Het is een basisvoorziening die het publieke belang moet dienen. Dus dat betekent dat het onder democratische controle en zeggenschap moet komen te staan”, zegt Marijnissen. Tot nu toe zijn er 40.000 handtekeningen opgehaald. De nationalisering van de energiemarkt wordt voor de socialisten een belangrijk thema bij de verkiezingen voor Provinciale Staten, zei Marijnissen.