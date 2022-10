Opnieuw te veel minderjarige asielzoekers in Ter Apel

In de opvanglocatie in Ter Apel moeten zaterdagavond opnieuw te veel minderjarige asielzoekers de nacht doorbrengen. Volgens een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat het om 325 minderjarigen. Sinds afgelopen vrijdag mogen van de rechter hooguit 55 kinderen zonder ouders worden opgevangen in het aanmeldcentrum.

Er is niet voldoende ruimte in Ter Apel om al deze alleenstaande minderjarige vreemdelingen op te vangen. Een deel van deze kinderen zal dan ook noodgedwongen de nacht op een stoel in het aanmeldcentrum moeten doorbrengen.

Zaterdagmiddag waren er zelfs 360 minderjarige asielzoekers in Ter Apel. Een deel wordt overgebracht naar een opvanglocatie in Groesbeek. Vanaf maandag moet ook een locatie worden geopend in Berkel-Enschot zodat de opvang in Ter Apel iets meer lucht wordt gegeven.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zei eerder deze week al dat het niet zou lukken om het aantal minderjarige asielzoekers in Ter Apel voor het weekend terug te brengen naar 55. Volgens de staatssecretaris is dit praktisch niet te doen.

Van der Burg zei meer heil te zien in de nieuwe asielwet die de spreiding van asielzoekers moet regelen. Deze moet onder meer gemeenten die weigeren mee te werken dwingen opvangplaatsen te creƫren, maar het kabinet heeft nog geen akkoord bereikt over deze wet. Vooral binnen de VVD, de partij van Van den Burg, is weerstand.