Al ruim 45.000 euro ingezameld voor uitvaart Hebe

De inzamelingsactie voor de uitvaart van het afgelopen week overleden meisje Hebe verloopt uiterst succesvol. In de nacht van zaterdag op zondag rond 03.00 uur staat de teller van de actie, die zaterdagmiddag door vrienden van de ouders van het meisje is opgezet, al op 46.805 euro. Daarmee is het doel van 50.000 euro al nagenoeg bereikt.

In een bericht bij de inzamelingsactie schreven de initiatiefnemers dat de ouders van de 10-jarige Hebe zzp’ers zijn en voorlopig niet in staat zijn om te werken. Hierdoor zijn ze voorlopig verstoken van inkomsten. Met de inzamelingsactie hopen de vrienden “Hebe een prachtig afscheid te kunnen geven”. Verder hopen ze dat de ouders na de begrafenis de tijd krijgen om te rouwen en “geen stress om geld hoeven te hebben.”

Het gehandicapte meisje Hebe werd sinds maandag vermist, nadat zij met haar begeleidster Sanne was vertrokken uit Raamsdonksveer. Sanne had Hebe opgehaald bij een dagcentrum en zou vanaf daar in een zwarte Kia Picanto naar Vught rijden. Daar kwamen ze echter nooit aan. Na een dagenlange zoektocht werden zij woensdag levenloos gevonden in het water bij knooppunt Empel (A59/A2) bij Den Bosch. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval.