Edith Schippers twijfelde over terugkeer in politiek

Edith Schippers, kandidaat voor het VVD-fractievoorzitterschap van de Eerste Kamer, heeft “heel erg getwijfeld” of ze wel terug de politiek in wilde. Ze heeft moeite met de huidige politieke cultuur die vooral draait om incidenten en op beschadiging van mensen. De politiek moet zich meer richten op de lange termijn, zei ze in WNL op Zondag, om met oplossingen te komen voor de grote problemen.

Toch heeft ze ja gezegd, nadat ze door het partijbestuur was gepolst of ze interesse had om fractievoorzitter wilde worden. “De politiek is belangrijker dan ooit”, zei Schippers. “Dan wil ik daar aan meedoen.”

Opnieuw zei ze geen ambitie te hebben om straks premier Mark Rutte op te volgen. Ze heeft nu vooral zin om haar “tanden te zetten” in het senatorschap, waar ze wetten kan toetsen of ze wel uitvoerbaar zijn, eerlijk uitpakken en niet te complex zijn. Schippers zei daarnaast niet te weten of “ik de aangewezen persoon ben en of ik er zin in heb”. Bij DSM heeft ze het erg naar haar zin. Het werk van de Eerste Kamer is een parttime functie.

De problemen in de wereld zijn groot en divers, zoals klimaatverandering en voedseltekorten. Daardoor zijn er politieke spanningen en groeit de onzekerheid, waardoor volgens haar complottheorie├źn ruimte krijgen. De VVD-politica wil werken aan oplossingen voor die grote problemen, zoals de noodzaak om op andere energie over te stappen. Daarnaast vindt Schippers dat politici vaak laatdunkend over het bedrijfsleven spreken en die kloof moet wat haar betreft worden gedicht.

In de politiek wil Schippers de nuance terugbrengen. “Je bent nu voor of tegen.” Ook wil ze drastisch snoeien in regels. “We moeten het simpeler maken om het land bestuurbaar te maken.”