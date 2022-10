Komende week bijzonder warm weer verwacht

De komende week wordt het in Nederland bijzonder warm voor de tijd van het jaar, verwacht Weeronline. Met name in het zuiden van het land kan het op meerdere dagen warmer dan 20 graden worden. Dankzij een zuidelijke wind wordt er zeer zachte lucht richting Nederland geblazen. In combinatie met de soms uitbundig schijnende zon kan de temperatuur daardoor behoorlijk oplopen.

Normaal gesproken is het rond deze tijd zo’n 13 tot 14 graden, maar die waarden worden maandag al ruimschoots overtroffen met temperaturen van 15 tot 18 graden. Het is dan wel wisselvallig met flinke buien en een vrij krachtige wind. In de provincies Zeeland en Zuid-Holland geldt zondagavond en maandag code geel van het KNMI vanwege mogelijk hevige onweersbuien en windstoten tot 75 kilometer per uur. Dinsdag wordt het zo’n 17 graden en is het op het uiterste westen en noorden na, droog.

De rest van de week verloopt volgens Weeronline nagenoeg droog. Woensdag kan de temperatuur ’s middags van noord naar zuid uitkomen op waarden tussen de 18 en 22 graden. Volgens de huidige verwachtingen kan in de zuidelijke provincies het aantal dagen waarop de maximumtemperatuur boven de 20 graden uitkomt, zelfs oplopen naar drie of vier.