Man zet zijn hond in bij mishandeling andere man

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag in de Roosendaalse wijk Kalsdonk een 43-jarige man aangehouden. De Roosendaler wordt verdacht van zware mishandeling van een 41-jarige plaatsgenoot, waarbij hij zijn hond, een herder, meerdere malen het commando zou hebben gegeven om de andere man te bijten. De twee mannen zouden al langer een slepend conflict met elkaar hebben, zegt de politie.

De twee kwamen elkaar tijdens een nachtelijke wandeling waarschijnlijk bij toeval tegen. Er ontstond al snel een discussie en wat duw- en trekwerk. Het slachtoffer hoorde dat zijn tegenstander “vast” tegen de hond riep. Hierna werd hij door de hond meerdere keren in zijn rechterbeen en in zijn elleboog gebeten. De arrestant zou het slachtoffer ook met gebalde vuist in het gezicht geslagen hebben. De hond is in beslag genomen. De eigenaar van de hond wordt zondag verhoord en zit nog vast.

Na de confrontatie liep de agressieve man met zijn hond een woning binnen, waarbij hij het slachtoffer op straat achterliet. Het slachtoffer heeft aangifte van mishandeling gedaan. Hij miste een voortand, had meerdere bijtwonden en moest naar het ziekenhuis om zijn wonden te laten hechten.