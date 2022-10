Oscarwinnaar Mike van Diem maakt na dertig jaar weer tv-serie

Mike van Diem, die een Oscar won voor zijn film Karakter, gaat voor het eerst in dertig jaar weer een televisieserie maken. Producent Storytellers Film & TV heeft de verfilmingsrechten gekocht van het boek VerpleegThuis van schrijver Teun Toebes. De laatste serie waar Van Diem als regisseur aan werkte, was het met een Nipkov-schijf bekroonde Pleidooi (1993-1995).

VerpleegThuis moet een achtdelige dramaserie worden. De producent gaat de komende tijd gesprekken voeren met streamers en omroepen over het project. Karen van Holst Pellekaan (Achtste-groepers huilen niet) schrijft het scenario. De serie moet volgens haar “een One Flew over the Cuckoo’s Nest van deze tijd” worden.

In het boek VerpleegThuis deelt auteur Toebes zijn ervaringen over het wonen op de gesloten afdeling van een verpleeghuis voor mensen met dementie. Het boek debuteerde op de eerste plek van de bestsellerlijst. Inmiddels zijn er vijftigduizend exemplaren verkocht en is er een Engelse en een Arabische versie in de maak.

Van Diem won een Oscar van de Student Academy Awards voor zijn studentenfilm Alaska (1989) voor hij de Oscar kreeg voor de verfilming van het boek Karakter (1997). Hierna maakte hij nog twee speelfilms, De Surprise (2015) en Tulipani (2017). Producent Storytellers maakte eerder de series Hoogvliegers en Ninja Nanny en werkt nu aan de actiefilm Invasie.