Premier Rutte: nieuw dieptepunt Forum door intimidatie journalist

Premier Mark Rutte zegt dat Forum voor Democratie zondag een “nieuw dieptepunt heeft bereikt” door een journalist in een YouTube-filmpje in diskrediet te brengen. “In een democratie moeten journalisten hun werk kunnen doen zonder in diskrediet te worden gebracht”, twittert Rutte.

Ook vice-premier Sigrid Kaag heeft geen goed woord over voor de actie van Forum-Kamerlid Gideon van Meijeren, die politiek verslaggever Merel Ek van SBS6 als ‘riooljournalist’ wegzet. “Iedere keer als je denkt ‘de bodem is in zicht’, dan blijkt het erger en gevaarlijker te kunnen. Desinformatie en intimidatie ondermijnen de samenleving”, twittert Kaag. “Zo ook deze absurde provocatie. Dit ontstijgt partijpolitiek, het gaat om onze democratie.” Ze roept twitteraars zich op uit te spreken via #wijzijnmetvelen.