Tijs Goldschmidt wint Jan Wolkers Prijs

Tijs Goldschmidt heeft de Jan Wolkers Prijs 2022 gewonnen. Hij kreeg de prijs voor het beste natuurboek van Nederland voor zijn schrijven ‘Wolven op het ruiterpad’. Die werd zondagmorgen uitgereikt tijdens een live-uitzending van NPO Radio 1-programma Vroege Vogels dat voor de gelegenheid was neergestreken in Kasteel Oud Poelgeest in Oegstgeest.

Het boek Wolven op het ruiterpad is een essaybundel over twintig onderwerpen over mensen en andere roedeldieren. “Erudiet en met gezag, met een vlotte pen en een vleugje subtiele humor beschrijft Goldschmidt de natuur van nu – en niet in de laatste plaats de mens daarin. Alleen zo kan een essay over de Vinexwolf eindigen met de regels: Als ik een wilde wolf was die argeloos de Nederlands-Duitse grens was gepasseerd, zou ik het wel weten. Snel boodschappen doen en wegwezen,” aldus juryvoorzitter Jean-Pierre Geelen.

De essaybundel is volgens de jury “een boek waar de liefde en bezieling van elke pagina afdruipt. Een boek dat je meeneemt en betovert over de rijkdom die de natuur te bieden heeft. Waarin elke noot loepzuiver gezongen wordt en elk woord op z’n plaats staat. Een boek dat alleen kan worden geschreven wanneer de maker beschikt over kennis, gezag en talent om dat uit te serveren. Een boek kortom dat uitblinkt door een meesterlijke stijl”.

De Jan Wolkers Prijs is een initiatief van Vroege Vogels, het Wereld Natuur Fonds en de Volkskrant. De prijs werd voor de tiende keer uitgereikt en bestaat uit een geldbedrag van 5000 euro en een originele tekening van de winnaar, gemaakt door Siegfried Woldhek.