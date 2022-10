Bergkamp vindt actie FVD ‘ongepast en ongehoord’

Het is “ongepast en ongehoord” dat Forum voor Democratie-Kamerlid Gideon van Meijeren met een draaiende camera SBS6-journaliste Merel Ek in haar werkkamer overviel en haar als “riooljournalist” bestempelde, vindt Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Alom was er walging door de actie, die door velen als intimiderend werd ervaren.

Bergkamp onderzoekt of “regels aangescherpt moeten en kunnen worden”. Uit haar verklaring blijkt niet om welke regels het precies gaat. Voor journalisten geldt dat zij niet met draaiende camera een werkkamer van een Kamerlid mogen binnenlopen en het kenbaar moeten maken als zij opnames maken.