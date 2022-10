Bij een brand in een woning aan de Maasdrielhof in Amsterdam-Zuidoost is maandagochtend iemand overleden. De brandweer vond het lichaam in de woning tijdens het blussen.

De brandweer kon nog niets zeggen over de identiteit van de overleden persoon. In de woning was niemand anders aanwezig. Het was geen heel grote brand, wel kwam er veel rook vrij. De brand was vrij snel geblust, aldus een woordvoerder van de brandweer.