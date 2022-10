Kabinet blijft bij volgens studenten lage compensatie leenstelsel

Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) houdt vast aan de door studentenbonden als te laag bestempelde compensatie voor studenten die onder het leenstelsel vielen. Dat blijkt uit het wetsvoorstel om de basisbeurs opnieuw in te voeren dat de minister maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Studenten worden 1400 euro gekort op hun studielening als ze vier jaar hebben gestudeerd onder het leenstelsel. Daarnaast mogen ze de 1835 euro die ze al kregen als voucher voor nascholing, volgens het wetsvoorstel ook inzetten om de studieschuld omlaag te brengen. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en FNV Young & United hebben in februari geprotesteerd tegen deze compensatie van in totaal grofweg 3000 euro, die volgens hen te laag is.

Het wetsvoorstel dat Dijkgraaf naar de Kamer heeft gestuurd, wijkt ook op andere vlakken weinig af van eerdere plannen. Uitwonende studenten krijgen zoals eerder bekend 275 euro basisbeurs per maand vanaf studiejaar 2023-2024. In dat jaar krijgen zij eenmalig 165 euro vanwege de hoge inflatie en energiekosten. Thuiswonende studenten ontvangen 110 euro. Alleen de aanvullende beurs voor studenten met ouders met een relatief laag inkomen is iets hoger dan eerder gezegd: maximaal 416 euro in plaats van 401 euro.