Een 28-jarige man die tientallen gestolen telefoons bij zich had is zondagochtend aangehouden in Leiden. De politie denkt dat die telefoons gestolen zijn tijdens het Amsterdam Music Festival in de Johan Cruijf ArenA. Dit feest vond zaterdag plaats.

De politie roept mensen van wie tijdens het feest een telefoon is gestolen op zich te melden.

Tijdens het Amsterdam Music Festival traden onder meer DJ Tiƫsto, Martin Garrix en Armin van Buuren op.