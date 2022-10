Vier doden aangetroffen in de Lek bij Streefkerk

In de Lek bij Streefkerk (Zuid-Holland) zijn zondag en maandag vier doden aangetroffen, bevestigt de politie na berichtgeving door Rijnmond. Volgens de regionale nieuwszender gaat het om een vader, moeder en twee volwassen dochters uit Gouda. De politie kan dit niet bevestigen.

Er is ook een auto aangetroffen, aldus een woordvoerder van de politie. Er wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd, maar vermoedelijk gaat het om een ongeval.

Rijnmond bericht dat het gaat om een gezin dat zaterdagavond een bruiloft had bezocht in Rotterdam en sindsdien spoorloos was. Via sociale media werden mensen afgelopen weekend opgeroepen om uit te kijken naar het viertal.