Ziekteverzuim in zorg vooral door corona en mentale problemen

Het ziekteverzuim in de zorg wordt voor 60 procent veroorzaakt door corona en voor 25 procent (ook) door mentale problemen. Dat maakt beroepsorganisatie NU’91 op uit een peiling onder dik 2100 zorgprofessionals. Het gaat er ook niet beter op worden, zo wordt gevreesd. “Met de wintermaanden voor de boeg weten we dat het ziekteverzuim voorlopig niet snel afneemt”, aldus voorzitter Stella Salden.

“Het virus speelde in de samenleving de afgelopen tijd een minder prominente rol. In de zorg waren de effecten van het virus wel nog duidelijk merkbaar”, zegt Salden. Mede door het inhalen van de uitgestelde zorg is het erg druk.

Ruim 40 procent van de mensen die aan het werk zijn, zegt het niet of nauwelijks meer te kunnen bolwerken met de collega’s die overblijven. Volgens een woordvoerder lopen er mensen echt op hun tenen en moeten er nog meer prioriteiten worden gesteld in het werk. En bijna een kwart zegt een eventuele nieuwe coronapiek niet aan te kunnen.

Volgens Vernet, dat zorgverzuimcijfers verzamelt, zag de sector de absentie deze zomer tot bijna 8 procent stijgen, tegen nog geen 7 procent een jaar eerder.