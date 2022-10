Bijna 600.000 mensen lieten vorige week herhaalprik zetten

Bijna 600.000 mensen hebben vorige week een herhaalprik tegen het coronavirus laten zetten, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat zijn er iets minder dan de week ervoor, toen het aantal herhaalprikken net boven de 600.000 uitkwam.

Van 19 september tot aan deze week hebben in totaal bijna 2,5 miljoen mensen de herhaalprik gekregen, aldus het RIVM. Van de zestigplussers, een van de groepen die voorrang kregen, hebben ruim vier op de tien mensen de vaccinatie gehaald. De herhaalprik is bedoeld als oppepper voor het immuunsysteem zodat mensen beter beschermd zijn tegen het coronavirus.

Momenteel kunnen mensen die geboren zijn in het jaar 2000 of eerder een afspraak bij de GGD inplannen voor een herhaalprik. De overheid wil dat eind deze week alle mensen vanaf 12 jaar een afspraak voor een inenting kunnen maken. Mensen kunnen de herhaalprik halen als het minstens drie maanden geleden is dat ze een coronabesmetting hebben doorgemaakt of hun laatste coronavaccinatie hebben ontvangen.