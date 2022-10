Opnieuw inperking alcoholverkoop op Wallen rond wedstrijd Ajax

Op de Amsterdamse Wallen mogen slijterijen en andere winkels dinsdagavond en -nacht en woensdagmiddag en -avond geen alcohol verkopen. De voetbalwedstrijd Ajax – Liverpool in de Johan Cruijff ArenA woensdag is daarvoor de aanleiding. Daarom is ook de omgeving van het stadion die dag tussen 16.00 en 00.00 uur aangewezen als zogenoemd veiligheidsrisicogebied, wat inhoudt dat de politie preventief mag fouilleren.

Deze maatregelen moeten bijdragen aan een veilig verloop van de wedstrijd, aldus de gemeente Amsterdam. “Gelet op de ervaringen rondom eerdere Champions Leaguewedstrijden houdt de Amsterdamse driehoek (burgemeester, hoofdofficier, politiechef) rekening met openbare orde verstoringen en het afsteken van zwaar illegaal vuurwerk.” Begin september trof de gemeente soortgelijke maatregelen rond de wedstrijd Ajax – Rangers FC.

In caf├ęs in het Wallengebied mag wel alcohol worden geschonken. Alleen voor winkeliers geldt een verbod, om overlast te voorkomen. Winkeliers die het verbod negeren, kunnen rekenen op een boete van 1200 euro. De maatregel geldt op dinsdag van 18.00 tot 03.00 uur en op woensdag van 12.00 tot 00.00 uur.

Volgens de gemeente dragen supporters die uit zijn op ongeregeldheden vaak gezichtsbedekkende kleding. Hiermee willen zij voorkomen dat ze herkend worden. Sinds dit seizoen wordt hier strenger tegen opgetreden. Het bezit van bedekkende kledingstukken, zoals een bivakmuts, kan leiden tot een stadionverbod van zes maanden. Voor het dragen van gezichtsbedekkende kleding kan een verbod van 18 maanden worden opgelegd.

De Amsterdamse club speelt woensdag om 21.00 uur tegen Liverpool in de Champions League.