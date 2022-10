Poolse verdachte in zaak Peter R. de Vries nog 90 dagen vast

De 30-jarige Poolse man die vorige maand werd opgepakt in Polen op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag op Peter R. de Vries blijft nog negentig dagen vastzitten. Dat meldt het Landelijk Parket dinsdag. De Pool zal samen met de drie andere verdachten op 6 januari verschijnen op een openbare pro forma zitting over de aanslag.

De man werd eind september aangehouden door de Poolse politie en overgeleverd aan Nederland. Hij wordt ervan verdacht te hebben geholpen bij de voorbereiding van de aanslag. De man is medeplichtigheid aan moord met terroristisch oogmerk ten laste gelegd. Verder zit hij vast voor vuurwapenbezit en deelname aan een criminele organisatie.

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in Amsterdam. Negen dagen later overleed hij. De Poolse verdachte woonde ten tijde van de aanslag in Rotterdam.

De drie andere verdachten werden al eerder aangehouden. Tegen de de 27-jarige Poolse man die vermoedelijk de schutter is en zijn chauffeur is een levenslange gevangenisstraf geƫist.