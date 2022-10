Van der Burg wil snel asielwet af hebben, gaat niet in op deadline

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) wil zijn voorstel voor een nieuwe asielwet “zo spoedig mogelijk” af hebben. Een nieuwe deadline daarvoor laat hij in het midden, zoals hij vrijdag al aangaf. Hij reageert daarmee via zijn woordvoerster op een ultimatum van de burgemeesters van het Veiligheidsberaad, die willen dat het wetsvoorstel uiterlijk op 7 november klaar is.

Als het voorstel op die dag nog niet aan de Tweede Kamer is aangeboden, gaan de burgemeesters “serieus bespreken of zij nog langer een rol kunnen spelen in dit onderwerp”, meldde beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, dinsdag. “Dan moeten we echt bepalen wat wij nog kunnen en willen doen.”

Van der Burg (Asiel) meldde vrijdag voor de tweede keer dat het wetsvoorstel nog niet klaar is. In de wet zou onder andere dwang geregeld worden voor gemeenten die blijven weigeren mee te werken aan het realiseren van (nood)opvangplaatsen voor asielzoekers. Het gaat om ongeveer tweehonderd gemeenten.

De bewindsman wilde zijn wetsvoorstel, waar het kabinet al achter stond, oorspronkelijk op 1 oktober klaar hebben. De reden dat het veel langer duurt, is dat de Tweede Kamerfractie van zijn eigen VVD onder meer twijfelt over de manier waarop noodopvang voor asielzoekers erdoor gedrukt kan worden bij gemeenten. De liberalen zien meer in een verleiding om bij te dragen, mogelijk in de vorm van een bonus voor gemeenten.

De afgelopen weken heeft de staatssecretaris overlegd met de vier coalitiefracties om te kijken wat zij wel en niet willen. Hij is nog steeds aan het sleutelen. Woensdag zullen VVD, D66, CDA en CU weer met elkaar en met hem overleggen. Dat gebeurt digitaal, melden ingewijden. Als het wetsvoorstel klaar is, moet het eerst nog in consultatie en daarna naar de Raad van State voor advies, voordat het bij de Tweede Kamer wordt ingediend. De beoogde invoeringsdatum van 1 januari wordt erg krap, gaf Van der Burg al toe.

Volgens Bruls is het onacceptabel dat het kabinet zich niet aan de afspraken houdt, terwijl van de gemeenten en veiligheidsregio’s een grote inspanning wordt gevraagd in de asielopvang. De gemeenten en het Rijk spraken af dat de asielwet er snel zou komen. Het Veiligheidsberaad stuurde vorige week nog een brief aan Van der Burg met voorstellen voor het afbouwen van de crisisnoodopvang in de loop van volgend jaar, aangezien dat helemaal geen taak van gemeenten is. Maar die brief is overbodig geworden nu de wet nog niet is ingediend.

Het Veiligheidsberaad komt op 7 november weer bijeen. Die dag is er ook een wetgevingsoverleg in de Kamer over migratie en asiel.