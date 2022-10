Van Gennip na FVD-actie: Bergkamp moet zeggen wat wel en niet kan

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) vindt dat Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp moet aangeven “wat er wel en niet acceptabel is” wat betreft gedragingen van parlementariĆ«rs. In het programma Sven op 1 zei de CDA-bewindsvrouw dat politici een voorbeeld zouden moeten zijn voor de samenleving.

Ze reageert daarmee op de commotie die is ontstaan over de actie van Forum voor Democratie-Kamerlid Gideon van Meijeren die heimelijk opnames maakte van tv-journaliste Merel Ek op haar redactie in het Kamergebouw om haar te confronteren met een fout die ze in zijn ogen heeft gemaakt.

“Ik denk dat wat hier met de journaliste is gebeurd, het echt aan de Kamervoorzitter is om nog een keer te zeggen wat er wel en wat er niet acceptabel is. Want als wij niet netjes met elkaar om blijven gaan, dan kunnen we met elkaar die samenleving niet zijn, dan kunnen we ook niet het voorbeeld zijn van de samenleving die we willen zijn voor mensen”, aldus Van Gennip.

Volgens haar “gaan we in Nederland op een bepaalde manier met elkaar om en dat is een groot goed. Dat je daarover afspreekt hoe je je gedraagt en wat er wel en niet kan”. Zelf deed ze onlangs samen met zorgminister Ernst Kuipers aangifte tegen FVD-Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen die een foto twitterde die zodanig was bewerkt dat het net leek of de twee ministers samen een nazivlag hesen.

Daarmee is volgens haar echt een grens overgegaan. “Dit accepteren we niet, niet voor onszelf maar ook niet voor onze opvolgers”, zegt Van Gennip. Politie en Openbaar Ministerie doen nog onderzoek naar de kwestie en dat wacht ze samen met Kuipers af.