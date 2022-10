Volt dringt aan op snelle invoering Wet politieke partijen

Het is nodig dat de Wet politieke partijen er snel komt, vindt fractieleider Laurens Dassen van Volt. Het wetsvoorstel is nog in de maak en moet nog door de beide Kamers heen. De kern ervan is dat politieke partijen kunnen worden aangepakt die zich niet aan de regels houden.

Dassen reageerde daarmee in het tv-programma Op1 op de commotie die is ontstaan door een actie van Forum voor Democratie-Kamerlid Gideon van Meijeren. Hij neemt een SBS-verslaggeefster op de korrel en maakt heimelijk opnamen als hij met haar praat in haar kamer in het Tweede Kamergebouw. Ook spreekt hij over parlementair journalisten als “rioolratten”.

De Voltleider spreekt van “dehumaniseren” en vindt dat dit een vorm van intimidatie en bedreiging is die moet worden verboden. Deze kwestie moet wat hem betreft niet blijven steken in verontwaardiging maar er moet ook verandering komen. Hij steunt ook de actie van Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp die wil kijken of de regels aangepast kunnen worden.

De zoveelste streek van FVD vindt Dassen “echt walgelijk’ en “natuurlijk een gevaar voor de rechtsstaat en democratie”. Hij wijst erop dat dit ook in andere landen is gebeurd, dat leiders zoals Donald Trump de bevolking opzetten tegen journalisten.

Het wetsvoorstel waar Dassen op doelt, vloeit voort uit aanbevelingen die een staatscommissie onder leiding van VVD-coryfee Johan Remkes enkele jaren geleden deed om het parlementaire stelsel te actualiseren. Naast bepalingen over de financiering en politieke campagnes komen er volgens Dassen ook maatregelen in over strafvervolging, bestuurlijke vervolging en een mogelijk partijverbod. De rechter kan daar dan over beslissen.

Algemeen secretaris Thomas Bruning van de journalistenvakbond NVJ zei dat wat Van Meijeren heeft gedaan nu strafrechtelijk niet aan te pakken is. Hij vindt het belangrijk dat er Kamerbreed een signaal wordt afgegeven dat “dit niet kan”.