Weer vrij gunstig om gedeeltelijke zonsverduistering te zien

Dinsdag vindt er een gedeeltelijke zonsverduistering plaats en de kans is “behoorlijk groot” dat de weersomstandigheden in ons land rond het middaguur vrij gunstig zijn om deze te zien, zo stelt Weeronline.

Het blijft dinsdag droog, met uitzondering van wat regen in het noorden en westen. Hoewel er lage wolkenvelden en hogere wolkensluiers zijn, klaart het ook zeker regelmatig op. Daardoor is er kans dat de deels verduisterde zon rond het middaguur enige tijd goed te zien is.

De gedeeltelijke verduistering is in Nederland tussen 11.08 uur en 13.03 uur waar te nemen. De zon wordt dan op het hoogtepunt voor 22 procent door de maan verduisterd. Dat is om 12.05. Volgens Weeronline is dat het beste moment om de zonsverduistering te bekijken.