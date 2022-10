Aangereden fietser Amsterdam in kritieke toestand in ziekenhuis

De 51-jarige fietser die dinsdagavond ernstig gewond raakte bij een aanrijding met een lijnbus in het centrum van Amsterdam ligt vooralsnog in kritieke toestand in het ziekenhuis, meldt de politie. Bij het ongeluk raakten ook vier passagiers in de bus gewond. Een van hen liep dusdanige verwondingen op dat hij naar het ziekenhuis is overgebracht.

Rond 18.10 uur kreeg de politie een melding van het ongeval op de kruising van de Prins Hendrikkade en de Kalkmarkt in het centrum, in de buurt van het Centraal Station. Een man lag met ernstig letsel op het asfalt, en hij was niet aanspreekbaar. De man is gereanimeerd en daarna met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Tijdens de aanrijding zaten er meerdere passagiers in de GVB-bus. Drie van de vier gewonden zijn ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld. Het vierde slachtoffer, een 65-jarige man, moest naar het ziekenhuis worden gebracht.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie doet daar nog onderzoek naar.