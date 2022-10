Aantal opgenomen patiënten met corona schommelt

Het aantal patiënten dat met corona in het ziekenhuis ligt schommelt afgelopen twee weken tussen de 1100 en 1200, zo valt op te maken uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Momenteel worden in de ziekenhuizen 1152 patiënten met corona verzorgd.

Vorige week kwam het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen een paar dagen boven de 1200 mensen uit. Dat zijn niet allemaal mensen die zo ziek werden van hun besmetting dat ze moesten worden opgenomen. Het LCPS maakt geen onderscheid tussen die patiënten en mensen die vanwege andere medische redenen in het ziekenhuis belanden en ook positief blijken te testen. De zorg vraagt wel voor beide groepen iets extra’s, omdat patiënten met corona in isolatie verpleegd moeten worden.

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1093 mensen met corona. Dat aantal nam de afgelopen dagen iets af, na een lichte stijging over het weekend. Afgelopen etmaal kwamen er 143 nieuwe mensen met corona op de verpleegafdelingen bij. Doordat nog meer patiënten het ziekenhuis verlieten, daalde de totale bezetting in die periode toch. Zorgverleners op de intensive cares behandelen momenteel 59 patiënten met corona. Dat aantal blijft de afgelopen week tussen de 55 en 65 hangen.

Hoewel de najaarsgolf volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nog niet voorbij is, zijn de aantallen patiënten met corona in de ziekenhuizen een stuk lager dan bijvoorbeeld aan het begin van het jaar. Zo lagen er eind maart bijna 2000 mensen op de verpleegafdelingen. Begin januari lagen er nog meer dan 450 patiënten met corona op de ic’s.