Baudet vraagt om opheldering na schrappen NS Publieksprijs

FVD-voorman Thierry Baudet wil dat wordt opgehelderd waarom de NS Publieksprijs dit jaar niet wordt uitgereikt, terwijl juist zijn boek Het Coronabedrog op veel stemmen kon rekenen. De Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) heeft hier woensdag toe besloten omdat bij het stemmen “op grote schaal gemanipuleerd” is. Volgens Baudet was hier aanvankelijk sprake van vanwege fouten in het stemsysteem, maar zijn die inmiddels opgelost. Hij vindt het daarom “heel erg raar” dat de uitreiking niet doorgaat en vermoedt dat het CPNB niet wil dat zijn boek de prijs wint.

De stemming voor de prijs werd afgelopen weekend enkele uren stilgezet na klachten van Kamerleden. Die zeiden dat hun mailadres door anderen was gebruikt om te stemmen op het boek van Baudet. Daarop bouwde CPNB een extra verificatiestap in. Maar dat heeft volgens de organisatie niet geholpen. Baudet is het daar niet mee eens en noemt het systeem nu “waterdicht”.

“Ze geven er helemaal geen uitleg bij, hoezo dan?”, zegt Baudet over de keuze de prijs te schrappen omdat de stemming niet eerlijk zou verlopen. “Het enige wat ik kan zeggen is: opheldering, you better come with a very good story.”