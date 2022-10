College teleurgesteld dat plan Feyenoord City is vernietigd

Het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders is teleurgesteld dat de stad niet door kan gaan met de gebiedsontwikkeling Feyenoord City. De Raad van State zette woensdag een streep door het hele bestemmingsplan voor het project waar de gemeenteraad in 2020 mee akkoord ging.

“Deze uitspraak geeft grote vertraging voor de gebiedsontwikkeling, maar we respecteren de uitspraak van de rechter. Het vonnis wordt nu eerst zorgvuldig bestudeerd. Op basis hiervan wordt het vervolgtraject in beeld gebracht. Het college zal hierover zo snel mogelijk de gemeenteraad en alle betrokkenen informeren”, aldus het college in een eerste reactie.

De vernietiging van het bestemmingsplan betekent dat de stad voorlopig niet kan gaan beginnen aan de bouw van onder meer bijna 4000 huizen en de nodige infrastructuur.