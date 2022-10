Duiker overleden bij werkzaamheden Afsluitdijk

Een duiker is woensdag omgekomen tijdens werkzaamheden bij de Afsluitdijk. De man werkte onder water bij een van de nieuwe spuisluizen, zegt Rijkswaterstaat. Duikers van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord wisten hem boven water te halen, maar reanimatie mocht niet meer baten.

De familie van het slachtoffer is ge├»nformeerd. Over de duiker zijn geen verdere details zoals een leeftijd gedeeld. “De verslagenheid bij alle betrokkenen is groot. We wensen de nabestaanden veel sterkte”, aldus Rijkswaterstaat.

Inspectie SZW doet onderzoek naar de toedracht. In afwachting van de resultaten doet Rijkswaterstaat geen verdere mededelingen.