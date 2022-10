Glennis Grace in rechtbank geconfronteerd met beelden geweld

Zangeres Glennis Grace is woensdagochtend in de rechtbank in Amsterdam geconfronteerd met bewakingsbeelden van het geweldsincident in de supermarkt waar zij van verdacht wordt.

Op de elf minuten durende beelden is onder meer te zien hoe zij een eerste klap uitdeelt en een knietje geeft aan een supermarktmedewerker. De beelden tonen ook aan hoe haar 15-jarige zoon en 27-jarige ex-vriend Dion K. trappen en klappen uitdelen aan vluchtende supermarktmedewerkers.

De advocaten van Glennis Grace benadrukken tijdens het vertonen van de beelden dat er ook goed op te zien is dat de zangeres probeert de ruziƫnde partijen uit elkaar te trekken.

Voorafgaande aan het incident in de Jumbo op 12 februari staan medeverdachten de komst van Glennis Grace af te wachten. Dan splitst de zevenkoppige groep zich op en gaan ze de winkel in. Speurend lopen ze door de gangpaden. Vier van hen checken eveneens de ruimte met de winkelvoorraad.

Glenda Batta, zoals de zangeres in het echt heet, vertelde de rechters dat ze haar zoon Thony had gevraagd boodschappen te doen en dat hij met een “behoorlijk gehavend” gezicht thuiskwam omdat hij naar eigen zeggen met flink geweld de winkel uitgezet was. Daarop trad haar “moederhart” in. De 44-jarige Batta gaf in de rechtbank toe dat ze de politie had moeten bellen en dat ze dat ook had overwogen. “Ik heb het helaas niet gedaan”, zei ze tegen de rechter.

De zangeres wilde daarop “verhaal halen, ik wilde weten wat er was gebeurd” in de supermarkt. Ze belde haar ex om met haar mee te gaan. Het vriendje van Thony belde zijn vader, Reginald K. (51). Van de komst van de 20-jarige en 21-jarige verdachten wist Batta niet. De 20-jarige Jonathan L. was naar eigen zeggen door “zijn neefje” Thony gebeld.