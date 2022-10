Glennis Grace voor rechter voor geweld en mishandeling supermarkt

Glennis Grace staat woensdag voor de rechtbank in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 44-jarige zangeres van openlijke geweldpleging, mishandeling met voorbedachten rade en bedreiging in een supermarkt in de Amsterdamse Jordaan. Haar zoon staat donderdag met een vriend voor de kinderrechter.

Het incident vond plaats op zaterdagavond 12 februari in een filiaal van Jumbo aan de Westerstraat. Diezelfde avond werden de zangeres, haar zoon Thony en haar ex aangehouden. De 15-jarige Thony had in de winkel een elektronische sigaret gerookt, was daarop aangesproken en de winkel uitgeduwd. Hij zou daarop met zijn gezicht tegen een rek zijn gevallen en kwam met een bebloed en beschadigd gezicht thuis, vertelde zijn moeder vorige week aan tafel bij Jinek.

Zeven personen gingen daarop naar de supermarkt, onder wie de vader van het vriendje. Naar eigen zeggen vroeg de zangeres aan een personeelslid “waarom ziet mijn kind er zo uit?” en verloor ze daarna de controle en gaf ze hem “een duw in het gezicht”. Ze ontkent de winkelmedewerker te hebben bedreigd. Er ontstond volgens haar vier minuten lang grote paniek waarbij mensen achter elkaar aanrenden en zij probeerde de gemoederen te sussen.

Ze zat drie dagen vast op het politiebureau. Later zijn de overige verdachten geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden. Ze mogen niet meer in de betreffende supermarkt komen of in de omgeving en geen contact opnemen met medewerkers van het filiaal. Naast de zangeres gaat het om een 27-jarige man uit Purmerend, twee Amsterdammers van 20 en 21, een 51-jarige man uit Loenen aan de Vecht en de twee minderjarigen.

De arrestatie had grote gevolgen voor de carrière van de zangeres. Muziekformatie Ladies of Soul besloot de voor september geplande concerten in de Ziggo Dome te annuleren. Glennis Grace, die in het echt Glenda Batta heet, werd ook geschrapt van de line-up van Beste Zangers Live en The Harbour Club. De zangeres bood in april in een video op Instagram excuses aan voor het incident.