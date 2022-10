Hoekstra over Chinese bureaus: onderste steen moet boven

Het is “onacceptabel” dat de Chinese politie bureaus heeft in Nederland, waarmee vermoedelijk kritische Chinezen in de gaten worden gehouden, vindt minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken). De bewindsman vindt dan ook dat de “onderste steen boven moet komen”. Hoekstra spreekt van “zeer zorgelijke signalen”, laat hij weten op Twitter.

RTL Nieuws en Follow the Money ontdekten dat de twee Chinese ‘servicestations’, die op papier bedoeld zijn om administratieve zaken te regelen, zonder medeweten van de overheid zijn opgericht. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zei dinsdag dat dit sowieso al illegaal is. Het departement is een onderzoek gestart.

De bureaus staan in Amsterdam en Rotterdam. Volgens de Spaanse mensenrechtenorganisatie Safeguard Defenders heeft China dergelijke bureaus in meerdere landen.