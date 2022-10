Raad van State besluit over bestemmingsplan Feyenoord City

De Raad van State (RvS) maakt woensdag bekend of de Rotterdamse bouwplannen voor het project Feyenoord City kunnen doorgaan. Het stedenbouwkundig project omvat onder meer de bouw van bijna 4000 woningen, infrastructuur, een stadspark en een nieuw stadion voor Feyenoord aan de oevers van de Nieuwe Maas.

De gemeenteraad ging in 2020 akkoord met het bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam heeft ook een omgevingsvergunning verleend voor het nieuwe stadion. De komst van het nieuwe stadion is echter voorlopig van de baan omdat de bouwkosten ruim hoger uitvielen dan de aanvankelijk begrote 444 miljoen euro.

De gemeenteraad wil graag door met de bouw van de woningen en de ruimte voor het nieuwe stadion open laten liggen totdat er een levensvatbaar stadionplan is. De vraag is of de RvS akkoord gaat met een bestemmingsplan waar voorlopig geen nieuw stadion wordt gebouwd.

Mocht de RvS het bestemmingsplan naar de prullenbak verwijzen, dan leidt dat zeer waarschijnlijk tot een jarenlange vertraging in de bouw van nieuwe woningen. De stad zegt dat de nood hoog is en wil tot 2040 tienduizenden nieuwe huizen neerzetten.