Rotterdamse politiek: snel nieuw plan woningbouw Zuid

Partijen in de Rotterdamse gemeenteraad willen snel aan de slag met een nieuw bestemmingsplan voor Rotterdam-Zuid, waarin alsnog de bouw van duizenden huizen mogelijk wordt gemaakt. Woensdag vernietigde de Raad van State (RvS) het bestemmingsplan Feyenoord City waarin onder meer de bouw van woningen, infrastructuur en een nieuw Feyenoordstadion stonden getekend.

Coalitiepartij VVD noemt het “ongelooflijk jammer dat 4000 huishoudens nu nog langer moeten wachten op een woning”. Door de uitspraak van de RvS “moeten we terug naar de tekentafel. Het is aan alle betrokken partijen om zo snel mogelijk nieuwe plannen te maken voor de woningbouw en ontwikkeling van Rotterdam-Zuid”, zegt raadslid Diederik van Dommelen.

“Deze uitspraak van de Raad van State voelt als een keiharde tik op de vingers”, aldus de Rotterdamse PvdA. “We zullen opnieuw moeten beginnen en dat is voor de woningnood in Nederland een grote klap. Het college moet zo snel mogelijk nieuwe plannen maken voor woningbouw zonder nieuw stadion. En we roepen het Rijk op om geld beschikbaar te stellen zodat betaalbare woningen gebouwd kunnen worden.”

50Plus-raadslid Ellen Verkoelen heeft een debat aangevraagd over de ontstane situatie. “De uitspraak van de RvS heeft grote gevolgen voor Rotterdam. We willen daarover graag snel in gesprek met de wethouder,” aldus Verkoelen. Wat haar betreft komt er een gemeentelijke enquĂȘte naar het proces rond de totstandkoming van het bestemmingsplan. “Hier moeten we toch met z’n allen van willen leren. Zoek dit tot op de bodem uit hoe dit zo fout heeft kunnen lopen en leer ervan in volgende grootschalige projecten. Vooral het gemeentebestuur die de belastingcenten van de inwoners beheert moet dit willen.”